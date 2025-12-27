Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlık Mali Suçları Araştrıma Kurulu'nun tebliğ yürürlüğe giren düzenlemede para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak gerçekleştirilecek.

BİR DEVİR KAPANIYOR

Düzenleme ile birlikte amacın Masak'ın kontrolü sağlamak istemesi olduğun belirtildi. Hem gerçek hem de tüzel kişiler bundan etkilenecek. Bu şekilde bankacılık işlemlerine şeffaflık olacağı belirtiliyor.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma devri ise sona erecek.

BU ŞEKİLDE PARA GÖNDERİLECEK

Para gönderiminin amacı ise açık bir şekilde yazılacak. O başlıklar ise şu şekilde olacak;

“Gayrimenkul alım ödemesi, Motorlu taşıt alım ödemesİ, Borç verme/borç ödeme, Hediye/bağış/yardım, Vergi/resim/harç ödemesi, Tazminat/sigorta ödemesi, Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, Sağlık ödemesi, Kripto/dijital varlık, Şans oyunları/bahis ödemesi, Eğlence/sosyal medya ödemesi”

Eğer bunlar içinden bir başlık uymuyorsa, "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek. Yüksek para trafiği MASAK’ın radarına girecek.

ŞARTLAR

20 milyon TL üzerindeki işlemlerde 'dayanak belgeler' konusunda resmi evraklar istenecek. Dayanak ile ilgili ev tapusu, araç satışında noter evrakları, fatura belgesi gibi evraklar olacak. Bu belgeler sunulmazsa para transferi olmayacak.

Kendi hesaplarınız arasında para göndereminde, kamu kurumunun taraf olduğu işlemlerde ise belge talep edilmeyecek.