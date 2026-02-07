Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Son dönemde özellikle “hesabımda sorun var” bahanesiyle IBAN üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının çoğaldığına dikkat çekiliyor.

Kartal İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen Meclis Simülasyonu programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, IBAN kiralayarak para kazanan ve bu nedenle suçlu bulunarak ceza alan kişilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hesaba gelen paranın kaynağının mutlaka sorgulanması gerektiğini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İnternette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var. Bugün gündemde olan IBAN kullandırma.

IBAN hesap numaranızı bir başkasına para karşılığında veremezsiniz. Neden veriyorsunuz? Verdiğinizde o paranın nereden geldiğini sorgulamak zorundasınız. Sebepsiz yere hesabınıza para geliyorsa ve siz hesap numaranızı paylaşıyorsanız, dolandırıcılığa maruz kalabileceğinizi düşünmeniz gerekir."