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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde iade bedellerinin düşürüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "DOA uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarları düşürüldü" iddialarının dezenformasyon içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan sistem kapsamında DOA iade makinelerine teslim edilen ambalajlar için ilk günden bu yana uygulanan ambalaj başına 1 TL teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı.

TOPLU İADELERDE FARKLI UYGULAMA

DMM, günlük 200 ambalajlık makine limitini aşan vatandaşlar için hizmet veren Sayma ve Doğrulama Merkezleri'nde ise yüksek hacimli iadelerde teşvik bedelinin ambalaj başına 50 kuruş olarak uygulandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca DOA Sisteminin geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı ve içecek ambalajlarını ekonomiye yeniden kazandırmayı amaçladığı ifade edilerek, vatandaşların yalnızca resmi kurumlardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri istendi.