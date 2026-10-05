Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi.

ekonomim.com'un yer alan habere göre; söz konusu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler, fonlara ilişkin gelişmelerin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya ve eşi, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırmış ve hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira elde etmişti. Söz konusu rakamlar Kaya çiftinin kesinleşmiş işlem dökümü olarak resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmış değil.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANABİLECEK

SPK Kanunu çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar elde ettiği geliri geri ödemeleri halinde etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor.

SPK, yayınladığı bültende IBAN numarası dahi vermişti:

"6362 sayılı SPK'nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir."

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi.

Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.

Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.