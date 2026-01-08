Tayyip Erdoğan, 2012 yılında, “CHP, yarın Şam’a gidecek yüz bulamayacak, göreceksiniz ama inşallah biz Şam’a gidecek oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız, Bilali Habeşi’nin, İbni Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye külliyesinde, Hicaz demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz.” demişti.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1 Eylül 1900'de temeli atılan, Şam'dan Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demiryolu, 1 Eylül 1908'de hizmete açılmıştı. 1917 yılında Arap isyancılar, demiryolu üzerindeki Osmanlı trenini hareket halindeyken havaya uçurmuştu... Trenin kalıntıları hala olay yerindedir...

***

Erdoğan, Şam’a henüz gidemedi ama MİT Başkanı İbrahim Kalın, 2024 yılında Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Türk kamuoyu, Emevi Camii’nde namaz kılmakla meşgul edilirken, Türkiye’nin daha önce İdlib’de koruma altına aldığı HTŞ lideri Colani Şam’da yönetimi devraldıktan sonra, Ahmet Şara adıyla Beyaz Saray’da devlet başkanı olarak ağırlandı.

Hani Trump, Şam’ın düşmesinden sonra Netanyahu’yu kastederek, “Bibi’ye ‘Eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözerim’ dedim. Geçenlerde Erdoğan’a dedim ki; ‘Tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığını yaptın, Suriye’yi aldın’ dedim. Farklı adlarla olsa da, aynı şey... O da ‘yok yok, ben yapmadım’ dedi. ‘Sen yaptın ama bu sorun değil’ dedim. ‘Evet, belki bir yönüyle biz yaptık’ dedi.” diye konuşmuştu ya, bu sözlerin ne anlama geldiğini bir defa daha gösteren bir olay yaşandı.

İsrailli ve Suriyeli yetkililer, Paris’te ABD’nin gözetiminde bir araya geldi. Cumhuriyet’te M. Birol Güger’in haberine göre toplantıda İsrail’i; ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun askerî sekreteri Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etti. Heyet Tahrir Şam örgütünün kontrolündeki Şam yönetimi ise Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame tarafından temsil edildi. ABD tarafından toplantıya, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ile Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack katıldı.

Toplantının sonunda İsrail, Suriye ve ABD; acil ve sürekli koordinasyon sağlamak, istihbarat paylaşımı yapmak, askerî gerilimleri düşürmek ve ABD gözetiminde diplomatik temasları yürütmek amacıyla ortak bir istihbarat ve iletişim mekanizması kurulması konusunda fikir birliği sağladı. Üçüncü bir ülkede konuşlanacak olan bu merkezde Suriyeli, İsrailli ve Amerikalı temsilciler daimi olarak görev yapacak. Merkezin, Ürdün’ün başkenti Amman’da konuşlandırılması planlanıyor.

ABD yönetimi, anlaşma kapsamında, İsrail ve Suriye sınır hattında, askerden arındırılmış ortak bir ekonomik bölge kurulmasını içeren “yeni bir güvenlik anlaşması” önerisi de sundu.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner ise "ABD açıkladı: Paris’te Şam yönetimi ile İsrail anlaştı. İsrail’in Suriye’deki planı ABD himayesinde tıkır tıkır işliyor. İsrail adım adım hedefine ulaşıyor. Daha önce yazmıştım: Suriye sahasında oyun büyük. Oyun kurucu aktör ABD ve İsrail. İlginç değil mi SDG İsrail’in örgütü ama İsrail SDG’yi tasfiye etmek isteyen Şam ile anlaşma yapıyor. Soruyorum size: Bu anlaşma İsrail’in yararına değilse İsrail imza koyar mıydı? Birlikte olup İsrail’in oyun planını bozmak varken ortaya çıkan bu tablo karşısında umarım herkes oturup yeniden düşünür. Günün sonunda kazanan ABD-İsrail oluyor hep. Bize de şu veya bu gerekçeyle birbirimizin kanına ekmek doğramak düşüyor. Bir de sosyal medya mecralarında veya televizyon ekranlarında dişlerimizi kılıca dönüştürüp birbirimizi doğramak… Allah cümlemize akıl fikir versin…" diye mesaj yayınladı. Amin...

***

Bazıları, Suriye’nin başına geçen Ahmet Şara’yı Türk istihbaratının adamı gibi göstermeye çalışıyor ama o, kimin adamı olduğunu net bir şekilde gösteriyor...

Bundan sonra da Emevi Camii’nde namaz AKP’yi kesmezse, “Hz. İsa, dünyaya Emevi Camii’nin doğu tarafında yer alan İsa Minaresi'nden inecek ve Deccal ile savaşarak insanlığı kurtaracak” şeklindeki hurafeleri propaganda edebilir, hiç şaşırmam...

Sahi Hz. İsa da Emevi Camii’ne gelecek mi, yoksa Zeki Müren de bizi görecek mi?