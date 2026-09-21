Hyundai, kompakt SUV pazarındaki modellerinden Tucson'u 6 yıl aradan sonra tamamen yeniledi. Beşinci nesliyle Kore'de tanıtılan yeni Hyundai Tucson, tasarımından motor seçeneklerine, güvenlik sistemlerinden yapay zeka teknolojilerine kadar önemli değişikliklerle geliyor.
Hyundai'nin yeni SUV'u görücüye çıktı: Yok yok dedirtecek özellikler
Hyundai, uzun süredir beklenen yeni nesil SUV modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Baştan aşağı yenilenen araç; güçlü hibrit motoru, yapay zeka desteği ve sürücüsünü şaşırtacak yeni teknolojileriyle dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın "Art of Steel" adını verdiği yeni tasarım anlayışıyla geliştirilen Tucson'un boyutları büyürken aerodinamik yapısı da iyileştirildi. Modelin resmi satış fiyatlarının ise ekim ayında açıklanacağı belirtildi.
BOYUTLARI BÜYÜDÜ, HAVA DİRENCİ AZALDI
Yeni Tucson, önceki nesline göre 60 mm daha uzun ve 40 mm daha geniş hale geldi. Aracın aks mesafesi de 30 mm artırıldı. Arka koltuklarda sunulan baş mesafesi 29 mm artışla 1.031 mm'ye ulaşırken, arka kapıların açılma açısı 73 dereceden 83 dereceye çıkarıldı.
Boyutların büyümesine rağmen aracın hava direnci düşürüldü. Aktif ön ızgara kapakları, arka spoyler ve tampon altındaki yönlendiriciler sayesinde hava direnç katsayısı 0.33'ten 0.30'a indirildi.
245 BEYGİRLİK HİBRİT SEÇENEK
Yeni Tucson'da 1.6 litre turbo benzinli ve 1.6 litre turbo hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulacak.
1.6 litre turbo benzinli motor, 13 beygirlik artışla 193 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Bu motorda çift kavramalı şanzıman yerine 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçildi.
1.6 litre turbo hibrit versiyon ise yeni nesil hibrit sistemiyle 245 PS toplam güç sunuyor. Model için açıklanan karma yakıt tüketimi 5.8 litre/100 km seviyesinde.
Araç sabit durumdayken klima ve multimedya sistemlerinin elektrikli otomobillerdeki gibi kullanılmasını sağlayan "Stay Mode" ile yavaşlama noktalarını önceden tahmin eden "Süzülme Asistanı" da yeni sistemler arasında bulunuyor.
GÜVENLİKTE YENİ TEKNOLOJİLER
Hyundai, yeni Tucson'un güvenlik sistemlerinde de önemli değişikliklere gitti. Olası bir kazada aracın ana gücü veya akü bağlantısı kesilse bile yedek güç ünitesi devreye girerek kapı kilitlerinin açılmasını sağlıyor. Böylece yolcuların araçtan daha hızlı tahliye edilmesi amaçlanıyor.
Araç ayrıca düşük hızlarda sürücünün fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basması durumunda motor gücünü keserek otomatik fren yapabiliyor.
Sürüş konforunu artırmak amacıyla ön ve arka süspansiyon bağlantı noktaları da güçlendirildi. Motor takozları, ön cam kalınlıkları ve kokpitte kullanılan ses yalıtım malzemeleri yenilenerek kabin içindeki gürültünün azaltılması hedeflendi.
GİRDİĞİ DAR ALANDAN KENDİ ÇIKABİLİYOR
Yeni Tucson'un dikkat çeken özelliklerinden biri de dar alanlarda sunduğu sürüş desteği oldu. Araç, dar bir bölgeye girerken izlediği rotayı hafızasına alabiliyor. Geri vitese geçildiğinde ise direksiyonu kendi kontrol ederek aynı rotayı takip edip bulunduğu alandan çıkabiliyor.
Bunun yanında ekran üzerinden aracın altındaki zeminin görüntülenmesini sağlayan "Şeffaf/Zemin Görünümü" teknolojisi de yeni Tucson'da yer alıyor.
YAPAY ZEKA VE 17 İNÇLİK EKRAN
Hyundai'nin Pleos Connect dijital altyapısını kullanan Tucson'da, büyük dil modellerine dayalı Gleo AI isimli sesli asistan bulunuyor. Sistem, araç içindeki komutların yanı sıra seyahat rotası önerilerini anlayabiliyor ve doğal sohbetlere yanıt verebiliyor.
Kokpitte donanıma göre 17 inç veya 12.9 inç dokunmatik ekran seçenekleri sunuluyor. Bang & Olufsen ses sistemi, 100W hızlı USB şarj noktaları ve çift kablosuz şarj alanı da aracın teknolojik donanımları arasında yer alıyor.
Doğa ve arazi kullanımına yönelik hazırlanan XRT donanım paketi ise bazı pazarlarda özel arazi tamponları ve karter korumasıyla sunulacak. Yeni Tucson'da ayrıca 8 farklı gövde rengi seçeneği bulunacak.