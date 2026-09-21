Hyundai'nin yeni SUV'u görücüye çıktı: Yok yok dedirtecek özellikler

245 BEYGİRLİK HİBRİT SEÇENEK

Yeni Tucson'da 1.6 litre turbo benzinli ve 1.6 litre turbo hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunulacak.

1.6 litre turbo benzinli motor, 13 beygirlik artışla 193 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. Bu motorda çift kavramalı şanzıman yerine 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçildi.