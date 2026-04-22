Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Hyundai’den Tesla’ya yeni rakip: ‘Pleos’ sahnede

Otomotiv dünyasında yazılım savaşları kızışıyor. Hyundai, yeni işletim sistemi 'Pleos' ile Tesla’ya rakip olmayı amaçlıyor.

Haberi Paylaş
Hyundai, yeni işletim sistemi Pleos ile dijital kokpit anlayışını baştan aşağı değiştiriyor. Tesla'yı andıran bu yeni sistem, aslında farklı bir teknolojik felsefe barındırıyor.

1 11
HYUNDAI'DEN TESLA'YA DİJİTAL RAKİP: YENİ 'PLEOS' SAHNEDE!

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, gelecekteki modellerine güç verecek olan yeni araç içi işletim sistemi Pleos’u görücüye çıkardı. Sade tasarımı ve devasa merkezi ekranıyla dikkat çeken sistem, otomobil dünyasında şimdiden "Tesla’nın en ciddi rakibi" olarak anılmaya başlandı.

2 11
Görsel Benzerlik mi, Tasarım Standartı mı?

Pleos sistemi, ilk bakışta Tesla’nın yıllardır sürdürdüğü minimalist tasarım dilini anımsatıyor. Harita odaklı ana ekran yapısı ve karmaşadan arındırılmış dijital kokpit, sosyal medyada "Hyundai’nin Tesla yorumu" olarak nitelendirildi. Ancak detaylara inildiğinde, Hyundai’nin kullanıcı alışkanlıklarını göz ardı etmediği görülüyor.

3 11
Fiziksel Tuşlardan Vazgeçmiyor

Tesla, neredeyse tüm kontrolleri dokunmatik ekrana hapsederken; Hyundai, Pleos ile daha dengeli bir yol izliyor. Klima ve ses ayarları gibi sık kullanılan fonksiyonlar için fiziksel butonları koruyan marka, sürüş güvenliği ile dijitalleşme arasında köprü kurmayı hedefliyor.

4 11
Açık Ekosistem Stratejisi

İki sistem arasındaki asıl uçurum ise yazılımın mutfağında ortaya çıkıyor. Tesla tamamen kendine has, kapalı bir devre sistemi tercih ederken; Hyundai Pleos, *Android Automotive OS* altyapısını kullanıyor.

5 11
Bu stratejik tercih;

Üçüncü taraf uygulama desteğinde geniş bir esneklik,

Daha kolay entegrasyon süreçleri,

Sürekli güncellenebilir bir yazılım platformu vadediyor.

6 11
Otomobil Artık Bir Yazılım Platformu

Aralarındaki mimari farklara rağmen hem Hyundai hem de Tesla aynı vizyonda buluşuyor: Otomobili sadece mekanik bir araç olmaktan çıkarıp, uzaktan güncellemelerle (OTA) sürekli gelişen bir teknoloji cihazına dönüştürmek.

7 11
8 11
9 11
10 11
11 11
Kaynak: Diğer
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro