Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı

Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı

Kompakt SUV segmentinin çok satan modellerinden biri, altı yıllık aranın ardından 5. nesliyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 1

Güney Kore merkezli üretici Hyundai, yeni nesil Tucson modelini "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adı verilen tasarım diliyle tanıttı.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 2

Selefine kıyasla 60 mm uzayan ve aks mesafesi artan araç, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde hava sürtünme katsayısını 0.30 seviyesine kadar düşürdü.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 3

Güvenlik tarafında kaza anında akü kopsa dahi kapıları açan yedek güç ünitesi ve pedal karıştırma önleyici otomatik fren sistemi gibi ilklere yer verildi.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 4

Kokpit bölümünde ise 17 inçe varan dev dokunmatik ekran ile büyük dil modellerine dayalı "Gleo AI" yapay zeka sesli asistanı dikkat çekiyor.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 5

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ VE HİBRİT TEKNOLOJİSİ

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 6

Aracın kaputunun altında 1.6 litre turbo benzinli ve 1.6 litre turbo hibrit olmak üzere iki farklı güç ünitesi seçeneği yer alıyor.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 7

193 beygir güç üreten turbo benzinli motorda 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçiş yapılırken; yeni nesil hibrit versiyon ise 245 beygir toplam güç sunuyor.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 8

"Stay Mode" ve "Süzülme Asistanı" gibi yeni nesil sürüş yetenekleriyle donatılan modelin resmi satış fiyatlarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 9
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 11
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 12
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 13
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 14
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 15
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 16
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Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı - Resim: 17
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