Güney Kore merkezli üretici Hyundai, yeni nesil Tucson modelini "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adı verilen tasarım diliyle tanıttı.
Hyundai'den SUV segmentinde gövde gösterisi: Yeni Tucson sahneye çıktı
Kompakt SUV segmentinin çok satan modellerinden biri, altı yıllık aranın ardından 5. nesliyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.Haber Merkezi
Selefine kıyasla 60 mm uzayan ve aks mesafesi artan araç, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde hava sürtünme katsayısını 0.30 seviyesine kadar düşürdü.
Güvenlik tarafında kaza anında akü kopsa dahi kapıları açan yedek güç ünitesi ve pedal karıştırma önleyici otomatik fren sistemi gibi ilklere yer verildi.
Kokpit bölümünde ise 17 inçe varan dev dokunmatik ekran ile büyük dil modellerine dayalı "Gleo AI" yapay zeka sesli asistanı dikkat çekiyor.
GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ VE HİBRİT TEKNOLOJİSİ
Aracın kaputunun altında 1.6 litre turbo benzinli ve 1.6 litre turbo hibrit olmak üzere iki farklı güç ünitesi seçeneği yer alıyor.
193 beygir güç üreten turbo benzinli motorda 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımana geçiş yapılırken; yeni nesil hibrit versiyon ise 245 beygir toplam güç sunuyor.
"Stay Mode" ve "Süzülme Asistanı" gibi yeni nesil sürüş yetenekleriyle donatılan modelin resmi satış fiyatlarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.