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Hyundai, elektrikli araç yatırımlarının yanı sıra otonom sürüş teknolojilerinde de kritik adımlar atıyor. Şirketin yatırımcı gününde duyurduğu planlara göre, 2028 yılında Level 2+ yarı otonom sürüş sistemine geçiş yapılması, ilerleyen süreçte ise bu altyapının Level 4 seviyesine kadar yükseltilmesi planlanıyor. Klasik Level 2 sistemlerde sürücünün ellerini sürekli direksiyonda tutması gerekirken, Level 2+ teknolojisi otoyol gibi belirli hatlarda eller serbest sürüş imkanı sunuyor.

ATRIA AI BU YIL DEVREYE ALINACAK

Otonom sürüş teknolojilerinin merkezinde, markanın kendi geliştirdiği "Atria AI" isimli yapay zeka sistemi yer alıyor. Yıl sonuna kadar devreye alınması beklenen bu sistem, kademeli olarak seri üretim araçlara entegre edilecek. Hyundai, milyonlarca araçtan toplanacak gerçek dünya sürüş verileriyle yapay zekayı eğitmeyi ve sistem performansını sürekli güncel tutmayı amaçlıyor.

SENSÖRLER VE VERİ ALTYAPISI STANDARTLAŞTIRILACAK

Hyundai Motor Group; Hyundai, Kia, 42dot ve Motional markalarından elde edilen verileri tutarlı hale getirmek için sensör mimarisini Nvidia ekosistemi etrafında standartlaştıracak. Bu sayede grup şirketlerinden birinin elde ettiği teknolojik kazanım diğer sistemlerin gelişiminde de kullanılabilecek.

Diğer yandan Waymo iş birliğiyle hazırlanan ilk Ioniq 5 robotaksilerin yılın dördüncü çeyreğinde teslim edilmesi ve hizmetin 2027 yılı itibarıyla uluslararası pazarlara yayılması bekleniyor. Grubun bünyesindeki Motional şirketinin ise Ioniq 5 tabanlı robotaksilerle bu yıl Las Vegas'ta ticari faaliyetlerine başlaması, 2027'de ise farklı şehirlere açılması hedefleniyor.