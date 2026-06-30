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Kaynak: AA

"Çevre", "Sosyallik" ve "Yönetim" (ESG) başlıklarından oluşan raporda, şirketin yüksek teknoloji odaklı bir mobilite markasına dönüşüm stratejisi gözler önüne serildi.

ÇEVRE: RE100 HEDEFİNE ULAŞILDI VE BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Raporda, Hyundai’nin yeşil enerjiye geçiş ve karbon nötr olma yolundaki somut adımları çevre başlığı altında detaylandırıldı:

RE100 Başarısı: Hyundai; Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan'daki tüm üretim tesislerinde kullanılan elektriğin %100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi başardı.

Dev Güneş Enerjisi Anlaşması: ABD'nin Georgia eyaletinde faaliyete geçen Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tesisi için 147 megavat kapasiteli dev bir güneş enerjisi elektrik satın alma anlaşması (PPA) imzalandı.

Döngüsel Ekonomi: Ömrünü tamamlamış elektrikli araç (EV) bataryalarının geri dönüştürülmesine yönelik gelişmiş bir sistem kuruldu. Ayrıca biyoçeşitlilik risklerini yönetmek adına Doğa ile İlgili Finansal Beyanlar Görev Gücü (TNFD) çerçevesi süreçlere entegre edildi.

SOSYALLİK: 2030 İŞ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE "JUST TRANSITION"

Sosyal sorumluluk, çalışan hakları ve ürün güvenliği alanında öne çıkan maddeler şöyle şekillendi:

Güvenlik Tescili: ABD'li IIHS tarafından gerçekleştirilen testlerde 16 farklı Hyundai modeli en yüksek güvenlik derecesi olan Top Safety Pick (TSP) ve Top Safety Pick+ (TSP+) ödüllerine layık görüldü.

BAROZERO Programı: İş sağlığı ve güvenliği standartlarını maksimuma çıkarmak amacıyla uzun vadeli "2030 İş Güvenliği Yönetim Stratejisi (Together for BAROZERO)" programı devreye alındı.

Çalışanlara Yapay Zeka ve EV Dönüşüm Eğitimi: Otomotiv sektörünün elektrikli araçlar ve yapay zeka odağında geçirdiği kabuk değişimi sırasında çalışanların mağdur olmaması adına "Just Transition" (Adil Geçiş) programı başlatıldı. Bu kapsamda personellere yeni nesil teknoloji eğitimleri veriliyor.

YÖNETİM: KADIN LİDERLİĞİ VE %35 HİSSEDAR GETİRİSİ HEDEFİ

Yönetim kurulunun şeffaflığı, bağımsızlığı ve hissedar değerlerini korumaya yönelik yönetim politikalarında kurumsal yeniliklere gidildi:

Kapsayıcı Yönetim Kurulu: Şeffaflığı artırmak için "Baş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" sistemine geçildi. 12 kişiden oluşan mevcut yönetim kurulunda 4 kadın ve 3 uluslararası üyenin görev alması sağlandı.

Value-up Programı: Hissedar değerini maksimize etmek amacıyla 2025-2027 dönemini kapsayan ve en az %35 Toplam Hissedar Getirisi (TSR) hedefleyen finansal strateji duyuruldu.

Yapay Zeka Yönetim Çerçevesi: Araç içi ve üretim süreçlerindeki otonom/yapay zeka teknolojilerinin etik kurallara uygun, proaktif risk yönetimini sağlayan AI Governance Framework yürürlüğe koyuldu.

"İLERLEME KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞMEZ"

Sürdürülebilirlik çalışmalarının geniş kitlelerce incelenebilmesi için bu yıl ana rapora ek olarak bir de "Özet Rapor" yayımladıklarını belirten Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jose Munoz, vizyonlarını şu sözlerle özetledi:

"İlerlemenin kendiliğinden gerçekleşeceğini hiçbir zaman varsaymadık. Sürdürülebilirlik, yüksek teknoloji odaklı mobilite şirketine dönüşümümüzün en temel yapı taşıdır. Bu rapor, ekiplerimizin geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca ortaya koyduğu istikrarlı adımların ve önümüzdeki net hedeflerin bir yansımasıdır."