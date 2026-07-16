Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güney Koreli otomotiv devleri Hyundai ve Kia, batarya hücrelerindeki üretim hatası nedeniyle ABD'de çok az sayıda aracı kapsayan kritik bir geri çağırma kararı aldı. Sadece 14 şanssız araç sahibini ilgilendiren bu acil durumda, bataryadaki yangın riski sebebiyle araçların evlerden ve kapalı alanlardan tamamen uzakta park edilmesi istendi.

Güney Kore'nin küresel otomotiv temsilcileri Hyundai ve Kia, yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen ve yangına davetiye çıkaran bir üretim hatası nedeniyle ABD'de sıra dışı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan belgelere göre, küresel ölçekte değil, yalnızca belirli şasi numaralarına sahip 14 araç bu tehlikeli durumdan doğrudan etkileniyor.

YANGIN RİSKİNİN ARKASINDA "SK ON" KAYNAKLI KUSUR VAR

Geri çağırma kararının ardındaki teknik detaylar, araçların kalbini oluşturan batarya hücrelerine dayanıyor. İki üreticinin de yüksek voltajlı pillerini tedarik eden Güney Koreli ünlü batarya üreticisi SK On, kalite kontrol sürecinde yaşanan bir sapma nedeniyle bazı batarya elektrotlarının yanlış hizalandığını doğruladı.

Bu hizalama hatası, batarya hücresi içinde iç kısa devreye yol açarak yüksek ısı birikimine ve dolayısıyla herhangi bir darbe almasa dahi aracın park halindeyken aniden alev almasına neden olabiliyor.

TOPLAMDA SADECE 14 ARAÇ ETKİLENDİ: İŞTE O MODELLER

Sektörde genellikle yüz binlerce aracı kapsayan geri çağırma duyurularına kıyasla, bu kez listenin sadece 14 araçla sınırlı kalması dikkat çekti. NHTSA raporlarında riskli grupta olduğu belirlenen ve acil önlem alınması gereken modeller şunlar:

Hyundai: 2023–2024 model yılına ait 6 adet Ioniq 5

Kia: 2022–2024 model yılına ait 7 adet EV6

Kia: 2024 model yılına ait yalnızca 1 adet EV9

ARAÇ SAHİPLERİNE KESKİN KURALLAR: ŞARJI %80'DE SINIRLAYIN

Yetkililer, araçlardaki hatalı batarya paketleri tamamen yenileriyle değiştirilene kadar bu 14 araç sahibinin hayati tehlike yaşamaması için uyması gereken kuralları şu şekilde sıraladı:

Açık Alanda Park: Araçlar kesinlikle kapalı garajlara, otoparklara veya evlerin bitişiğine park edilmemeli; açık havada, diğer binalardan ve yapılardan güvenli bir mesafede tutulmalı.

Şarj Limiti: Bataryanın doluluk oranı hiçbir şekilde yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkarılmamalı.

Kia, listede yer alan sınırlı sayıdaki aracın batarya paketlerini tamamen ücretsiz olarak sıfır pillerle değiştireceğini resmen taahhüt etti. Hyundai tarafının da benzer bir komple batarya değişim prosedürü izleyerek riski tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. Şans eseri, ABD genelinde bu hata kaynaklı olarak şu ana kadar bildirilmiş herhangi bir yaralanma, kaza veya yangın vakası yaşanmadığı bildirildi.