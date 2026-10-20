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Kaynak: Haber Merkezi

Hyundai’nin ABD operasyonu, yangın çıkma ihtimali bulunan 94 bin 622 otomobil için güvenlik kapsamında geri çağırma kararı alındığını bildirdi. Uygulama, belirli yıllarda üretilen Genesis ve Genesis G80 sedanları kapsıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin yayımladığı kayıtlara göre işlem, 2015 ve 2016 üretimi 54 bin 644 Genesis sedanın yanı sıra 2017-2020 yılları arasında üretilen 39 bin 978 G80 modelini içeriyor.

ELEKTRİKLİ KOLTUK SİSTEMİNDE YANGIN TEHLİKESİ

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre risk, ön koltukların elektrikli kumanda anahtarında meydana gelebilecek fiziksel bozulmadan kaynaklanıyor. Parçanın hasar alması veya konumundan çıkması, koltuğu hareket ettiren motorun beklenmedik biçimde çalışmasına neden olabiliyor.

Bu durum, otomobilin motoru durdurulduktan ve sürücü aracı terk ettikten sonra da devam edebiliyor. Elektrik almaya devam eden mekanizmanın aşırı ısınması ise yangın tehlikesi oluşturuyor.

Hyundai, olası bir yangının çevredeki yapılara veya diğer otomobillere sıçrama riskine karşı araçların açık ve çevresinden uzak noktalara bırakılmasını istedi. Şirket, otomobillerin kapalı garajlarda ve bina ya da başka araçların yakınında tutulmaması gerektiğini belirtti.

ARIZAYLA BAĞLANTILI İKİ OLAY BİLDİRİLDİ

Şirketin verdiği bilgilere göre teknik sorunla ilişkili bir yangın doğrulanırken buna ek olarak bir başka olay da kayıtlara geçti. Şimdiye kadar söz konusu problem nedeniyle meydana geldiği bildirilen herhangi bir çarpışma veya yaralanma bulunmuyor.

Bununla birlikte, arızayı tamamen ortadan kaldıracak uygulama henüz belirlenmiş değil. Hyundai, soruna yönelik çözüm geliştirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

ARAÇ SAHİPLERİNE SERVİS ÇAĞRISI

Hyundai, koltukların bulunduğu bölümden yanık kokusu alınması ya da kumanda düğmelerinin olağan dışı davranması halinde araç sahiplerinin yetkili servislere başvurmasını önerdi. Bu belirtilerle karşılaşan sürücülerin otomobillerini Hyundai veya Genesis yetkili bayilerine götürmeleri istendi.