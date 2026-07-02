Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, popüler SUV modeli Tucson'ın 2025 ve 2026 model yıllarına ait toplam 96 bin 310 adet aracı için geri çağırma kararı aldı. Sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bu kararın arkasında, araç içi bilgi ve kontrol ekranlarında yaşanan sistemsel bir yazılım hatası bulunuyor.

SÜRÜŞ ESNASINDA EKRAN TAMAMEN KARARIYOR

Yetkililer tarafından yapılan teknik açıklamaya göre, etkilenen araçların dijital gösterge paneli sürüş esnasında aniden kendisini yeniden başlatıyor ve bu süreçte ekran tamamen kararıyor. Ekranın kapandığı anlarda sürücüler hız, yakıt seviyesi, motor arıza ve uyarı lambaları gibi kritik sürüş verilerine geçici olarak erişemiyor. Güvenlik riski yaratan bu problem; benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip Tucson modellerinde de gözlemlendi. Geri çağırma listesinde yaklaşık 53 bin 886 hibrit, 39 bin 605 benzinli ve 2 bin 819 şarj edilebilir hibrit versiyon yer alıyor.

10 AY SÜREN ARAŞTIRMA SONUCUNDA BULUNDU

Hyundai'nin paylaştığı inceleme raporuna göre, sorun ilk olarak Temmuz 2025'te bir kullanıcının gösterge ekranının zaman zaman devre dışı kaldığını bildirmesiyle su yüzüne çıktı. Mühendislerin yaklaşık 10 ay boyunca yürüttüğü teknik incelemeler ve saha araştırmaları sonucunda, gösterge panelinin kilitlenerek yeniden başlamasına yol açan bağlantı ve kodlama kaynaklı bir yazılım hatası tespit edildi. Paylaşılan verilere göre, geri çağrılan araçların yaklaşık yüzde 1'inde bu hatanın aktif olarak bulunabileceği tahmin ediliyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEME İLE ÜCRETSİZ ÇÖZÜM SAĞLANACAK

Şirket, arızanın giderilmesi amacıyla kapsama giren tüm araçlara ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunacak. Söz konusu düzeltme yetkili servislerde yapılabileceği gibi, donanımı uygun olan araçlarda Hyundai'nin "Bluelink" bağlantı sistemi üzerinden kablosuz olarak (OTA) uzaktan da yüklenebilecek. Ayrıca otomotiv devi, resmi aksiyondan önce aynı arızayı kendi bütçesiyle tamir ettirmiş olan araç sahiplerinin tüm masraflarını geri ödeyeceğini taahhüt etti.

Şu ana kadar bu ekran arızasından kaynaklanan herhangi bir kaza, yaralanma, yangın ya da can kaybı vakası rapor edilmedi. Hyundai, mağduriyet yaşanmaması adına etkilenen araç sahiplerine durum bildiren resmi mektupları 22 Ağustos 2026 tarihinden itibaren göndermeye başlayacak. Sürücüler, araçlarının şasi numaraları (VIN) vasıtasıyla resmi sistemler üzerinden sorgulama yapabilecek.