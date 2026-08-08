Kaynak: Haber Merkezi

Koşu ve fonksiyonel antrenmanı tek bir yarış formatında bir araya getiren HYROX İstanbul, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

PUMA'nın global sponsorluğunda düzenlenen organizasyona 113 ülkeden 5 bin 209 sporcu katılırken, etkinlik İstanbul'u HYROX'un uluslararası yarış takvimindeki önemli duraklardan biri haline getirdi.

AYNI PARKURDA MÜCADELE ETTİLER

Dünya genelinde uygulanan standart parkur yapısıyla düzenlenen yarışta sporcular, Open, Pro Doubles ve Relay kategorilerinde mücadele etti.

Yarışmacılar, sekiz adet 1 kilometrelik koşu etabını sekiz fonksiyonel egzersiz istasyonuyla tamamlayarak dayanıklılık, güç ve performanslarını sergiledi.

Tek mekanda gerçekleştirilen organizasyon sayesinde izleyiciler de starttan finişe kadar tüm parkuru kesintisiz takip etme imkanı buldu.

ATAKAN IŞIKTUTAN DA PARKURDAYDI

PUMA Türkiye sporcusu Atakan Işıktutan, HYROX İstanbul'da Pro Doubles kategorisinde yarıştı.

Organizasyon sonrası açıklamalarda bulunan Işıktutan, HYROX'un fiziksel olduğu kadar zihinsel açıdan da zorlu bir yarış olduğunu belirterek, "Toplamda 8 kilometre koşu ve 8 fitness istasyonundan oluşuyor. Mental savaşın olduğu, sınırlarını zorladığın ve kendini test ettiğin bir yarışma. Bir önceki yarışımdan daha iyi olmak için mücadele ediyorum. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.