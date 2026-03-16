Ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk’ten Beşiktaş’a transfer olan Hyeon-Gyu Oh, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
HYEON-GYU OH MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Siyah-beyazlı formayla attığı gollerle kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan Güney Koreli forvet, ülkesinin milli takım kadrosuna davet edildi.
İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR
Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore’nin Avusturya ve Fildişi Sahilleri ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer aldı.
Son haftalarda gol atamasa da sahadaki mücadelesi ve çalışkan oyunuyla teknik ekibin dikkatini çeken 23 yaşındaki futbolcu, milli takımda forma şansı arayacak.
HEUNG-MIN SON KAPTANLIĞINDAKİ KADRODA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR
Güney Kore Milli Takımı’nın açıklanan kadrosunda Avrupa’da forma giyen birçok önemli isim yer aldı. Takımın kaptanı Son Heung-min de kadroda bulunuyor.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından milli takıma çağrılan Hyeon-Gyu Oh’un hazırlık maçlarında süre alması bekleniyor.