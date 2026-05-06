Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda evinde Konyaspor'a elendiği maçın ardından Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'tan taraftara yönelik özür paylaşımı geldi.

Hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetten dolayı sorumlu hissettiğini ifade eden Hyeon-gyu Oh, bundan sonra Beşiktaş arması için daha çok çalışacağını belirtti.

HYEON GYU OH: 'HER BEŞİKTAŞ TARAFTARININ HAYALİYDİ'

Hyeon-gyu Oh'un mesajı şu şekilde:

"Dünkü sonuç için içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bunun hepiniz için ne kadar büyük anlam taşıdığını biliyorum. Bu sadece benim hayalim değil, aynı zamanda her Beşiktaş taraftarının da hayaliydi. Şu an bile yaşananlara inanmak ve bunu kabullenmek benim için hâlâ çok zor.

'BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK BENİM İÇİN ONUR'

Bu formayı giydiğim ilk günden beri hedefim her zaman şampiyonluklar için savaşmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak oldu. Beşiktaş’ta oynamak ve 9 numaralı formayı giymek benim için bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Bu konumda olmanın hayalini kuran sayısız oyuncu olduğunu biliyorum ve bunu asla sıradan bir şey olarak görmüyorum.

'EN ZOR GECELERDEN BİRİYDİ'

Dün gece kişisel olarak benim için en zor gecelerden biriydi. Üzerimde büyük bir sorumluluk hissediyorum çünkü bu kulübün başarıyı, taraftarlarımızın ise mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Her hafta gösterdiğiniz tutku, sadakat ve destek benim için her şey demek. Bu yüzden dün gibi anlar çok daha fazla can yakıyor.

'TÜRKİYE'YE BÜYÜK HIRSLAR VE HEDEFLERLE GELDİM'

Kendimi daha fazla zorlayacağım, daha çok savaşacağım ve bu arma, bu kulüp ve hepiniz için elimde ne varsa ortaya koyacağım. Türkiye’ye büyük hayaller, büyük hırslar ve hedeflerle geldim. Buraya, bu kulüp ve onun inanılmaz taraftarlarıyla birlikte özel bir şeyler başarmak için geldim.

'BU HARİKA KULÜBE KUPALAR GETİRENE KADAR SAVAŞMAYI BIRAKMAYACAĞIM'

Futbol sadece zaferlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte ayakta durmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Zor gecelerin bizi daha güçlü kılacağına gerçekten inanıyorum ve bu harika kulübe başarılar ve kupalar getirene kadar savaşmayı asla bırakmayacağım. Özellikle en zor anlarda her zaman arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız."