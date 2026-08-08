İzmir’de kaldığı huzurevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan F.T. (80), polis ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla aynı gün ormanda bulunup, ailesine teslim edildi.
Huzurevine geri dönmeyince polis devreye girdi: Ekipler havadan aradı: Karada kurtardı
İzmir'in Buca ilçesinde kaldığı huzurevinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 80 yaşındaki F.T. için ekipler seferber oldu. Yaşlı adamdan haber alamayan yetkililer, durumu polise bildirdi. Dronları harekete geçiren polise adamı ormanda gördü.Kaynak: DHA
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Buca'da bir huzurevinde kalan F.T., önceki gün, öğlen dışarı çıktı ancak bir daha dönmedi. Bunun üzerine huzurevi yetkilileri, kayıp ihbarında bulundu.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri F.T. için arama kurtarma çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda F.T.'nin Buca Şahin Tepesi'ndeki ormanlık alana girdiği tespit edildi.
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Bölgeye ulaşan ekipler, saat 18.00'de F.T.'yi bulunduğu yerden tahliye ederek güvenli bir alana getirdi. F.T., sağlık kontrolünün yapılmasının ardından sağ salim ailesine teslim edildi.
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