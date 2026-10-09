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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ahmet Cemâl Mağden Huzurevi sakinleri, kışlık turşularını birlikte hazırlayarak eski gelenekleri yeniden yaşattı.

Ordu'da Ahmet Cemâl Mağden Huzurevi sakinleri, kış hazırlıkları kapsamında düzenlenen turşu kurma etkinliğinde bir araya geldi. Yılların birikimini mutfağa taşıyan huzurevi sakinleri, hem kışlık hazırlıklarını yaptı hem de geçmişten bugüne uzanan geleneksel tariflerini paylaştı.

YILLARIN TECRÜBESİ KAVANOZLARA DOLDU

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan etkinlikte, huzurevi sakinlerinin mutfak kültürüne ilişkin bilgi ve deneyimlerinden yararlanıldı.

Birlikte hazırlanan sebzeler kavanozlara yerleştirilirken, büyükler geçmişte uyguladıkları turşu kurma yöntemlerini ve tariflerini birbirleriyle paylaştı.

Kışlık hazırlıkların yapıldığı etkinlikte, sohbetler ve anılar da eksik olmadı.

SADECE TURŞU DEĞİL, ANILAR DA PAYLAŞILDI

Etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama aktif katılımını desteklerken birlikte üretme ve paylaşma duygusunu da güçlendirdi.

Yılların deneyimini taşıyan büyükler, geleneksel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunurken, kış hazırlıkları aynı zamanda keyifli bir sosyal etkinliğe dönüştü.

“BAZI LEZZETLER NESİLLERİ DE BULUŞTURUR”

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, etkinliğe ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her bir tarifte bir anı, her bir hazırlıkta yılların emeği ve tecrübesi vardı. Büyüklerimizin bilgi ve birikimlerinden faydalanırken, onların hayat tecrübelerine kulak vermenin ve birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadık.”

Paylaşımda, “Çünkü bazı lezzetler yalnızca sofraları değil, nesilleri de buluşturur” sözleriyle geleneksel kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Ahmet Cemâl Mağden Huzurevi'nde sakinlerin sosyal hayata katılımını, üretme ve paylaşma duygusunu destekleyen etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.