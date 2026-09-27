Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ‘Huzur ve Güven’ denetimi yapıldı. 1591 polisin katıldığı, hassas burunlu özel eğitimli 4 köpeğin kullandığı denetime polis helikopteri ve 4 dron ile havadan destek verildi. 26 bin 654 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı denetimde, çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı.

7 BİN 620 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 7 bin 620 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 2 çalıntı araç ele geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 191 aracın sürücüsüne toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 18 umuma açık iş yeri de denetlendi. Kumar oynattığı belirlenen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye ise toplam 24 bin 696 TL idari para cezası kesildi.

Uygulamalarda yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 634 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 119 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Öte yandan ekipler, 11,7 gram kokain, 99,11 gram metamfetamin, 37,05 gram esrar, 13,54 gram sentetik kannabinoid ve 116 uyuşturucu hap ele geçirdi.