İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün iki etap halinde yürütülen "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Birinci etap 20.00-22.00 saatleri arasında 213 ayrı noktada 1277 personel ile sabit yol kontrolü şeklinde yapıldı. Bu aşamada polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait 5 bot ekiplere destek sağladı.

İkinci etapta 22.00-23.59 saatleri arasında 1180 personel katılımıyla umuma açık mekanlar denetlendi.

Uygulama boyunca 374 bin 952 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.Yapılan kontroller sonucu aralarında aranan 595 şüphelinin bulunduğu 1109 kişi yakalandı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekipler 596 umuma açık yeri denetledi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari yaptırım uygulandı.Trafik kontrollerinde 47 bin 135 araç ile 2 bin 466 motosiklet incelendi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi.

Toplamda 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.