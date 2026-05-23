Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Niğde’de husumet nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen S.A. (25) ile G.D. (16) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında G.D.’nin silahla ateş açtığı iddia edildi.

Kurşunların hedefi olan S.A. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan G.D. hakkında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.