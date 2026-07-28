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Kaynak: İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda, olayla ilgisi bulunmayan 19 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede gözaltına alındı.

HUSUMETLİLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Efe G. (20), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye tabancayla ateş açtı.

YOLDAN GEÇEN GENÇ VURULDU

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri, o sırada olay yerinden geçen 19 yaşındaki Selahattin Onmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selahattin Onmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hasan Efe G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.