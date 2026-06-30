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Kaynak: İHA

Denizli'de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavga can aldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Aktepe Mahallesi'nde Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti yolunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Bilal Erten olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mazlum K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bilal Erten'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.