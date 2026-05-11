Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde çıkan silahlı kavga mahallede paniğe neden oldu. Feritköşk Mahallesi’nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Kavgada tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan R.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sırasında çevrede park halinde bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.