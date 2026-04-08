ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’deki terör ve güvenlik politikalarına yönelik tepkide bulundu.

Bozkurt, özellikle devlet politikaları ile bazı terör örgütleri arasındaki ilişkiler ve hukuki uygulamalara dikkat çekti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” İDDİASI ELEŞTİRİLDİ

Bozkurt paylaşımında, “Terörsüz Türkiye” söyleminin anlamsız olduğunu, emperyalist destekli bir terör örgütünü muhatap almanın ve örgüt elebaşını “kurucu önder” ilan etmenin ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

Paylaşımında, DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın “Ankara, Diyarbakır’ın hukukunu tanırsa güçlenir” sözlerine işaret ederek siyasi uzantıların ve bazı çevrelerin devletin otoritesine meydan okuduğunu ve milletin hassasiyetleriyle oynadığını belirten Bozkurt, bu tür söylem ve eylemlerin marifet olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

HUKUK VE ANAYASA ÇAĞRISI

Bozkurt ayrıca, bu duruma karşı yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini belirterek, “Diyarbakır hukuku ne demek?” sorusunu yöneltti. Anayasa çerçevesinde sadakat ve hukuka bağlılık hatırlatılarak, devletin yetkililerinin hadlerini bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’deki terör ve güvenlik politikalarına dair tartışmaların devam ettiği bu dönemde, Bozkurt’un açıklamaları sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.