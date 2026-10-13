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Kaynak: Haber Merkezi

Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasında gerilim yükselirken Arap Koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya yönelik saldırı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Sana'daki Yemen Petrol Şirketi'nin merkezi istasyonunun bulunduğu bölgenin haritasını paylaşarak çevredeki sivillerden güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri istendi.

HUSİLERDEN ARAMCO TEHDİDİ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Sana'nın hedef alınması durumunda Suudi Arabistan'a karşılık vereceklerini açıkladı.

Seri, özellikle Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun tesislerini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'da çalışan tüm görevli ve vatandaşların tesislerden uzaklaşmaları uyarısını yapıyoruz. Buralar, bizim meşru hedefimiz olacak."

HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Yahya Seri, ikinci açıklamasında hedef alınabileceğini söylediği noktaları da duyurdu. Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Aramco'nun Riyad'daki rafinerisi ve Damam'daki genel merkezini hedef almakla tehdit etti.

Husiler, Sana'ya yönelik bir saldırı gerçekleşmesi halinde Riyad'a "şiddetli ve acı verici" şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.