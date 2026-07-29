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Kaynak: AA

Yemen'de varlığını sürdüren İran destekli Husi hareketi, ülkenin kuzeybatı bölgesinde yer alan Saada kenti semalarında Suudi Arabistan ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Gelişmeye ilişkin ayrıntıları sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, söz konusu keşif uçağının sabah saatlerinde Saada vilayeti hava sahasında vurularak düşürüldüğünü ifade etti. Suudi Arabistan sınırına yakın konumda bulunan Saada, Husilerin ülkedeki en hakim merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Husilerin bölgedeki askeri hareketliliği son günlerde artış gösterdi. Grup, 27 Temmuz tarihinde Suudi Arabistan'ın Yenbu şehrinde bulunan ve ham petrol sevkiyatı ile tedarikinde kritik rol oynayan tesisleri çok sayıda İHA ile hedef aldığını duyurmuştu.

Öte yandan Husiler, dün yaptıkları bir diğer açıklamada ise Suudi Arabistan'a ait "NCC GHAZAL" isimli petrol tankerine balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiklerini ve müdahale sonrası geminin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını iddia etmişti.