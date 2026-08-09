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Kaynak: AA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneybatısında bulunan Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Seri, saldırıda kullanılan İHA’nın Aramco tesisine ulaştığını iddia ederken operasyonun, Suudi Arabistan’a ait insansız hava araçlarının Yemen hava sahasındaki faaliyetlerine karşılık olarak düzenlendiğini savundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise pazar günü erken saatlerde Cizan’daki Aramco rafinerisine bağlı bir tesiste yangın meydana geldiğini duyurmuştu. Bakanlık, ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ve olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığını açıklamıştı. Yangının nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.