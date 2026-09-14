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Kaynak: AA

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ne geniş kapsamlı bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın son 5 günde Yemen'in çeşitli bölgelerine savaş uçaklarıyla 300'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Seri, bu saldırılara “nitelikli ve geniş kapsamlı” operasyonlarla karşılık verdiklerini söyledi.

ONLARCA BALİSTİK FÜZE VE İHA KULLANILDI

Seri'nin açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü, onlarca balistik füze ve İHA ile hedef alındı.

Husiler, hava üssündeki savaş uçağı hangarları, radar sistemleri, pistler, mühimmat depoları ve diğer askeri altyapı unsurlarını hedef aldıklarını bildirdi.

Seri, saldırıların hedeflerini vurduğunu ve hava üssünde “büyük kayıplara” neden olduğunu ileri sürdü. Bu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından açıklanan bağımsız bir doğrulama paylaşılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRI TEHDİDİ

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın iç kesimlerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

Seri, “kuşatmaya kuşatmayla, tırmandırmaya tırmandırmayla karşılık verme” politikasını sürdüreceklerini belirterek, Yemen'e yönelik operasyonlar sona ermediği sürece saldırıların da devam edeceğini söyledi.

DÖRT KENT İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ise gece saatlerinde ülkenin güneyindeki bazı bölgeler için uyarıda bulunmuştu.

Yetkililer, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde oluşabilecek potansiyel tehlikelere karşı vatandaşlara uyarı mesajı yayımlamıştı.