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Kaynak: İHA

Yemen merkezli İran destekli Husi hareketi, Suudi Arabistan’a karşı yürüttüğü askeri eylemleri sürdürüyor. Husilerin kontrolündeki Saba haber ajansı tarafından yayımlanan bilgilere göre, grubun 20 Temmuz tarihinde başlattığı deniz ablukasından bu yana Suudi Arabistan’a ait toplam 8 petrol tankeri saldırıların hedefi oldu. İsabet alan tankerlerin 5’inin Kızıldeniz’de, 3’ünün ise Aden Körfezi ile Umman Denizi’nde bulunduğu aktarıldı.

Aynı haberde, Husilerin gerçekleştirdiği operasyonlar ve deniz kısıtlamaları sebebiyle Suudi Arabistan'a ait yaklaşık 50 petrol tankerinin Kızıldeniz ile Umman Denizi üzerindeki rotalarından dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca Husi güçlerinin El-Mokha kenti açıklarında Suudi Arabistan ordusuna mühimmat taşıdığı ileri sürülen 2 askeri çıkarma gemisini batırdığı ve Suudi güçlerine ait 10'u aşkın savaş gemisini doğrudan hedef aldığı iddia edildi.