ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş bir aydır devam ediyor. Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşın başından bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün erken saatlerde Yemen üzerinden İsrail topraklarına yönlendirilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" dedi.

Husiler, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaya dâhil olmamıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (Yemen ordusunun Husi kanadı) Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" dedi.

ABD ve İran'ın saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söyleyen Saree, bunun "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir yanıt olduğunu belirtti.