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Yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olurken, birçok kişi Soysalan'ı ilk bakışta tanımakta güçlük çekti.

Yaklaşık kırk yıla uzanan sanat yaşamında tiyatro ve televizyonun en başarılı karakter oyuncuları arasında gösterilen Hüseyin Soysalan, kariyeri boyunca çok sayıda unutulmaz karaktere hayat verdi. Oyunculuk serüvenine TRT'nin sevilen dizileri Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri ile başlayan Soysalan, özellikle 2008 yılında İstanbul'a yerleşmesinin ardından televizyon ekranlarının aranan yüzlerinden biri haline geldi. Güçlü sesi, sert duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla mafya babası, aşiret lideri, devlet görevlisi ve aile büyüğü gibi rollerde geniş beğeni topladı.

Başarılı oyuncu, yıllar içinde Ezel, Karadayı, Dila Hanım, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi ses getiren yapımlarda birbirinden farklı karakterleri canlandırdı. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Şeref Mollaoğlu karakteriyle ise dramatik rollerinin yanı sıra komedi performansındaki başarısını da ortaya koyarak izleyiciden tam not aldı.

Son yıllarda da ekranlardan uzak kalmayan Soysalan, Ben Leman ve ardından Eşref Rüya dizileriyle izleyici karşısına çıkmayı sürdürdü. Özellikle Eşref Rüya, usta oyuncunun son dönemde en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı.

Bu projede karakterine hazırlanırken yıllardır alışılan görüntüsünü geride bırakan Hüseyin Soysalan, profesyonel bir protez saç uygulaması yaptırdı. Saç tasarımcısı Kadir Alkan ve ekibinin çalışmasıyla, oyuncunun yüz hatlarına uygun, doğal görünümlü beyaz ve gri tonlardan oluşan özel bir protez saç tasarlandı. Karaktere özel hazırlanan bu yeni stil, Soysalan'ın dış görünüşünü tamamen değiştirdi.

Yeni imajının sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla birlikte takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Görünümündeki büyük değişim nedeniyle birçok kişi deneyimli oyuncuyu ilk anda tanımakta zorlandığını dile getirdi.