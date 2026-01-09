Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki sağ kenar oyuncusu Hüseyin Maldar’a Trabzonspor ve Fransa Ligue 1 ekibi Rennes talip oldu.

Pendiksporlu genç isim bu sezon çıktığı 16 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon etkili bir performans sergileyen ve Süper Lig’e yükselme hedefinde olan İstanbul ekibi, devre arasında genç futbolcuyu kaybetmek istemiyor.

Hüseyin Maldar ise hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu dile getirdi.

AKILLARA ZEKİ ÇELİK GELDİ

İstanbulspor formasıyla gösterdiği performansla 2018 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Zeki Çelik, Fransa’da yaşadığı şampiyonluğun ardından Roma’ya transfer oldu.

RENNES TAKİBİ SÜRÜYOR

Rennes, Hüseyin Maldar’ı takip etmeye devam edecek. Transferi devre arasında yapamazlarsa sezon sonunda Pendikspor’un kapısını bir kez daha çalacaklar.