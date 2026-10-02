Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Cumhuriyetçi Milletin Partisi Genel Başkan Vekili Hüseyin Korkman, ekonomik gelişmeler ve fonlarda yaşandığını belirttiği sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek önceliğin emekli, asgari ücretli ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar olması gerektiğini savundu.

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‎Korkman, ekonomik sorunların vatandaşların günlük yaşamında giderek daha fazla hissedildiğini öne sürerek, finansal piyasalardaki yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesinin önemli olduğunu ancak sosyal ve ekonomik politikaların önceliğinin geçim sıkıntısı yaşayan kesimler olması gerektiğini ifade etti.

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‎Korkman açıklamasında, “Devletin ekonomik politikalarında öncelik kim olmalıdır? Birikimini yatırım araçlarında değerlendiren vatandaş mı, yoksa aldığı ücretle ay sonunu getiremeyen emekli ve asgari ücretli mi? Bizim cevabımız nettir: Devletin önceliği, geçimini sağlamakta zorlanan vatandaş olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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‎Emeklilerin ve asgari ücretlilerin kira, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık harcamaları karşısında zorlandığını savunan Korkman, ekonomik başarının yalnızca finansal göstergeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Asıl ölçü, vatandaşın mutfağındaki yangının sönüp sönmediğidir” dedi.

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‎Partisinin ekonomi yaklaşımına da değinen Korkman, üretim, emek, alın teri ve sosyal adaleti önceleyen politikaları savunduklarını kaydetti. Korkman, Türkiye’nin kaynaklarının toplumun geniş kesimlerinin refahını artıracak şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

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‎Hükümete çağrıda bulunan Korkman, “Fonlara yatırım yapanların sorunlarını çözmek kadar, hatta öncelikle, açlık ve yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren milyonların sorunlarına çözüm üretin” ifadelerini kullandı.

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‎Vatandaşların temel gündeminin kira, mutfak giderleri, eğitim ve enerji faturaları olduğunu savunan Korkman, açıklamasını “Türkiye’nin geleceğini finansal tablolar değil, üreten, çalışan ve alın teriyle yaşayan milletimizin refahı belirleyecektir. Halkın derdiyle dertlenmeyen bir ekonomi politikası, halkın ekonomisi olamaz” sözleriyle tamamladı.