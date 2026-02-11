Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni atanan İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’nın yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, atamalara yönelik siyasi eleştirinin demokratik muhalefetin doğal hakkı olduğunu vurgulayarak, fiziki müdahaleye varan tavırların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bir atamanın beğenilmeyebileceğini, siyasi tercihlerin eleştirilebileceğini belirten Çelik, ancak fiziki engelleme girişimlerinin demokratik olgunlukla bağdaşmadığını söyledi.

Yemin töreni sırasında bakanların etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınmasını da değerlendiren Çelik, ülkenin güvenliğinden ve adalet teşkilatından sorumlu isimlerin bu şekilde yemin etmek zorunda kalmasının “vahim” olduğunu dile getirdi.

Meclis’in bir mücadele alanı değil, millet iradesinin temsil edildiği bir kurum olduğunu hatırlatan Çelik, “Meclis arena değildir, milletvekilleri de gladyatör değildir” ifadelerini kullandı.