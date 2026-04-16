Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baş, olayların sadece güvenlik meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

'DERİN BİR TOPLUMSAL SORUN'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, “Yaşanan elim hadiseler yalnızca birer asayiş sorunu değil, uzun süredir göz ardı edilen derin bir toplumsal çözülmenin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Baş, aile bağlarının zayıflaması, üretimden uzaklaşma ve kimlik arayışının yeni sorunlar doğurduğunu savundu.

'SİSTEMSEL İHMAL VURGUSU'

Baş, ortaya çıkan tablonun sistemsel bir ihmalin sonucu olduğunu belirterek, gençlerin amaçsızlık ve yönsüzlükle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Milli ve manevi değerlerle bağın zayıflamasının bu süreci derinleştirdiğini dile getirdi.

'BÜTÜNCÜL POLİTİKALAR GEREKLİ'

Sorunun çözümü için ideolojik tartışmalar yerine kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Baş, aile yapısını güçlendiren, eğitimi nitelikli hale getiren ve gençlere hedef kazandıran adımların önemine işaret etti.

Açıklamasında toplumun bu süreci görmezden gelemeyeceğini belirten Baş, daha güçlü bir gelecek için değerlerine bağlı ve üretken bireyler yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.