Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TÜİK’in kişi başına düşen milli gelir verileri ile vatandaşın cebindeki gerçeklik arasındaki uçurumu sert sözlerle X hesabı üzerinden eleştirdi. Baş, "Türkiye'deki asıl mesele pahalılık değil, vatandaşın satın alma gücünün elinden alınmasıdır" dedi.

"4 KİŞİLİK AİLENİN EVİNE 268 BİN TL GİRMELİ"

TÜİK verilerine göre kişi başı milli gelirin 18 bin dolara ulaştığını hatırlatan Hüseyin Baş, bu rakamın bugünkü kurla kişi başı aylık 67 bin TL’ye tekabül ettiğini belirtti. Matematiksel bir kıyaslama yapan Baş, "TÜİK’in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin evine her ay 268 bin TL girmesi gerekiyor. Ancak bugün en yüksek maaşı alan devlet memuru çiftin geliri bile bu rakamın yanına yaklaşamıyor" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI VE "BUHARLAŞAN" MİLYARLAR

Devletin resmi rakamlarına göre her vatandaşın hakkının 67 bin TL olduğunu ancak emeklinin cebine sadece 20 bin TL konulduğunu vurgulayan BTP lideri, aradaki devasa farkın akıbetini sordu:

"Bu para buharlaşmıyor, sadece el değiştiriyor. Milli gelir birilerinin kasasına akarken halkın %90’ı sefalete mahkûm ediliyor. 80 milyon insanın her birinden her ay on binlerce lira eksiliyorsa, bu zenginlik küçük bir azınlığın elinde toplanıyor demektir."

ÇÖZÜM: MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Türkiye’deki temel sorunun adaletsiz gelir dağılımı olduğunu savunan Baş, partisinin program kaynağı olan Milli Ekonomi Modeli’nin bu noktada hayati önem taşıdığını belirtti. Üretim artışının toplumun geneline yansımadığı sürece gerçek bir refahtan söz edilemeyeceğini ifade eden Baş, "Amacımız insanların sadece hayatta kalmaya çalıştığı değil, insanca yaşadığı bir Türkiye’yi mümkün kılmaktır. Gelirde adalet sağlandığında, bugün 'pahalılık' olarak görülen sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır" dedi.