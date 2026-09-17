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Kaynak: Haber Merkezi

Mazot fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaşmasının vatandaş ve üretici üzerindeki etkilerine dikkat çeken Baş, "Ben hep 50 liralık alıyorum, zamlar beni etkilemiyor." diyenlere kötü haber olduğunu belirtti.

Hüseyin Baş, geçmişte depoyu doldurabilen 100 lirayla artık 1 litre dahi mazot alınamadığını ifade ederek, akaryakıt fiyatlarındaki artışların devam edeceğini ve fiyatların daha da yükseleceğini savundu.

Çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Baş, 2026 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatını ton başına 16 bin 500 lira olarak belirlediğini hatırlattı. Baş, bu hesaba göre çiftçinin 1 litre benzin alabilmek için 6 kilogramdan fazla buğday satmak zorunda kaldığını söyledi.

Gübre, elektrik, ilaçlama ve işçilik gibi temel üretim giderlerinin de bulunduğunu belirten Baş, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin çiftçinin maliyet yükünü daha da artırdığını ifade etti.

"Mazota yapılan zam zincirleme zam demek"

Mazot fiyatlarındaki artışın yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmadığını belirten Baş, zamların nakliye maliyetleri üzerinden çarşı ve pazardaki fiyatlara da yansıyacağını savundu.

Baş, "Mazota yapılan zam aynı zamanda zincirleme zam demek!" ifadelerini kullanarak, nakliye ücretlerinin yükselmesinin temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını da artıracağını söyledi.

İktidarın gıda fiyatlarını düşürmek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara da değinen Baş, fiyat artışlarının yalnızca market ve üretici üzerinden değil, artan taşıma maliyetleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye bunu hak etmiyor"

Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları hak etmediğini savunan Baş, devletin vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlayabilecek imkânlara sahip olduğunu ifade etti.

Baş, kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Yeter ki kaynaklar doğru kullanılsın, yandaşa ve yabancıya akıtılmak yerine Türk halkının hizmetine sunulsun." dedi.

Milli Ekonomi Modeli'nin Türkiye'nin refaha ulaşması için çözüm olduğunu savunan Baş, açıklamasının sonunda BTP'yi işaret ederek, "Türk halkı hak ettiği müreffeh yaşama ancak ve ancak Milli Ekonomi Modeli ile ulaşabilir. Bu bakımdan çare Milli Ekonomi Modeli'ni parti programı yapan Bağımsız Türkiye Partisi'dir." ifadelerini kullandı.