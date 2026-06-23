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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu duruma dair kapsamlı bir açıklama yayımladı. Baş, eğitimden ekonomiye, toplumsal olaylardan dış politikaya kadar pek çok alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA TAM BİR KAOS VAR"

Yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın çok boyutlu bir kriz sarmalında olduğunu savunan BTP Lideri Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim sistemi sorunlar yumağı. Dünya Kupası'nda millî takımımız tel tel dökülüyor. Hemen hemen her gün farklı bir kentimizden ölümlü cinnet haberleri geliyor. Uyuşturucu kullanımı ürkütücü boyutlarda. Sanal başta olmak üzere kumar, bahis patlamış durumda. Haciz dosyaları, ödenemeyen kredi kartları tarihî seviyelerde. Ekonomi alev alev... Geçim sıkıntısı had safhada...”

SİYASETİN GÜNDEMİNE VE DIŞ POLİTİKAYA ELEŞTİRİ

Açıklamasında sınır komşularındaki çatışmalara ve diplomatik gelişmelere de değinen Baş, Fener Rum Patriği'nin Lozan Antlaşması'na aykırı adımlar attığını ve ruhban okulunun açıldığını belirtti. İran, Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki mevcut duruma işaret ederek hem içeride hem dışarıda bir kaos ortamının yaşandığını vurguladı.

Açıklamasının devamında Baş, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir ortamda siyaset ise üniter yapıyı bozacak yeni anayasa derdinde. Türk halkı ise gerçekçi bir çıkış, gerçekçi bir çözüm arıyor. Bu çıkışın adı, parti programı Millî Ekonomi Modeli olan Bağımsız Türkiye Partisi'dir.”