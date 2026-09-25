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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV’de yayınlanan “Özel Gündem” programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon krizinden ekonomik sorunlara, hukuk sisteminden özelleştirmelere kadar birçok konuda açıklama yapan Baş, Türkiye’nin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde “Kötü günler geride kaldı. Şimdi önümüzde muhtemelen daha kötü günler var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ekonomik olarak insanların mutlu olmadığını ve sosyal adaletsizliğin arttığını belirten Baş, eğitim alanında da sorunlar bulunduğunu söyledi.

Baş, Türkiye’nin birçok açıdan krizlerle karşı karşıya olduğunu ve sorunların birikerek bugüne geldiğini belirtti.

FON KRİZİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Baş, son dönemde gündemde olan fon krizine ilişkin değerlendirmelerinde 500 bin mağdurdan bahsedildiğini söyledi.

Fonlara yatırım yapan kişilerin önemli bölümünün geçim sıkıntısı yaşayan kişiler olduğunu ifade eden Baş, bazı insanların borç alarak, kredi kartından nakit avans çekerek veya ellerindeki ziynet eşyalarını bozdurarak yatırım yaptığını söyledi.

Baş, “Umudunu kaybeden insanlar kolay para kazanma yolları aramaya başladı” diyerek ekonomik koşulların insanları kısa yoldan para kazanma arayışına yönelttiğini söyledi.

Fon krizine ilişkin değerlendirmesinin devamında Baş, “Türkiye’de bir fon krizi değil, bir sistem krizi vardır” ifadelerini kullandı. Baş ayrıca insanların yarına ilişkin umutlarını kaybetmesinin, kısa yoldan para kazanma arayışını artırdığını ifade etti.

“HER SABAH BİR OPERASYONLA UYANMAMIZIN SEBEBİ NE?”

Hüseyin Baş, hukuk ve adalet tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de her gün yeni operasyonların gündeme geldiğini söyleyen Baş, “Her sabah bir operasyonla uyanmamızın sebebi ne?” diye sordu.

Baş, geçmiş dönemde hukuk sisteminin aksak işlediğini belirterek, bugün yürütülen operasyonların bu sorunlarla bağlantılı olduğunu söyledi. Türkiye’de hukuk devleti tartışmasına da değinen Baş, “Türkiye bir hukuk devleti ama nasıl bir hukukun devleti?” ifadelerini kullandı.

KENDİ DAVASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Baş, hakkında açılan bir davada 11 ay adli kontrol uygulandığını, yargılama sonunda ise beraat ettiğini belirtti. Bu süreci hukuk sistemi açısından örnek gösteren Baş, “Suçsuz olduğum ortaya çıktı. Niye o zaman adli kontrol uygulandı?” diye konuştu.

Baş, hukuk sisteminde evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması ve mağduriyetlerin oluşmaması gerektiğini savundu.

“GELİR KAPILARI SATILINCA TEK ÇARE VERGİ VE CEZALAR KALDI”

Türkiye’nin ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baş, bütçedeki gelir kalemlerinin büyük bölümünün vergi ve cezalardan oluştuğunu belirtti.

Baş, devletin piyasadaki aktörlüğünün ve yatırım yapma kapasitesinin geçmişe göre azaldığını belirterek, bu durumun özelleştirmelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Köprülerin özelleştirilmesi tartışmasına da değinen Baş, gelecekte başka kurumların özelleştirilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN PROBLEMLERİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ÇÖZER”

Baş, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının çözülebileceğini söyleyerek, bunun için ülkenin kaynaklarına güvenilmesi ve bağımsızlığın hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. BTP’nin Türkiye’deki sorunları çözebilecek bir kadro olduğunu belirten Baş, açıklamasını “Türkiye’nin bütün problemleri Bağımsız Türkiye Partisi çözer” sözleriyle tamamladı.