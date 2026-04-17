Dünyanın en önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Karadeniz Bölgesi, son dönemde ‘kahverengi kokarca’ istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle Giresun ve Samsun’da görülen kokarcalar, başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar vererek üretimi olumsuz etkiledi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP’li Cüneyd Zapsu’nun Şili’de kurduğu fındırk işletme fabrikasına dikkat çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haydar Baş, Karadeniz’deki kahverengi kokarca istilasını vurgulayarak, “Fındık üretiminde dünyada birinci sıradayız ama işler değişiyor gibi görünüyor. Karadeniz Bölgesine kahverengi kokarca belasını sarıp fındık üretiminin dibe vurmasına sebep olanları çok uzakta aramamak gerek” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cüneyd Zapsu’nun Şili’de 70 bin fındık ağacı alarak kurduğu fabrika kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.