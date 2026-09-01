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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik ve jeopolitik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, Türkiye’nin ekonomik krizle, dünyanın ise daha derin bir ekonomik ve jeopolitik türbülansla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“SORUN, KRİZLERİ ÜRETEN EKONOMİK SİSTEMİN KENDİSİNDE”

Ekonomik krizlerin yalnızca refah kaybına yol açmadığını ifade eden Hüseyin Baş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini, toplumsal huzurun zedelendiğini ve savaşların zemin kazandığını savundu.

Baş, bugün yaşananların yalnızca dönemsel dalgalanmalarla açıklanamayacağını belirterek, asıl sorunun krizleri üreten ekonomik sistem olduğunu söyledi.

“Fakat çözümsüz değiliz” diyen Baş, BTP’nin yıllardır kriz ve savaş üreten anlayışa karşı alternatif bir ekonomik paradigma ortaya koyduğunu ifade etti.

“ÇÖZÜM: MİLLİ EKONOMİ MODELİ”

Hüseyin Baş, söz konusu alternatif modelin Milli Ekonomi Modeli olduğunu belirtti. Baş, açıklamasında, “Çünkü mesele yalnızca ekonomiyi düzeltmek değil; ekonomiyi insan için yeniden planlamaktır” ifadelerini kullandı.

BTP lideri ayrıca 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nin şubat ayında Viyana’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, insan merkezli ve adil bir ekonomik düzenin mümkün olduğunu dünyaya bir kez daha anlattıklarını belirtti. Baş açıklamasını, “Çözüm var. Çözüm: Milli Ekonomi Modeli” sözleriyle tamamladı.