Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Ankara Gençlik Kolları Başkanlığının hazırladığı programda önemli açıklamalar yaptı.

'DÜŞÜNENLER KENDİNİ CEZAEVİNDE BULUYOR'

"Eleştiren ve düşünenler kendini akademide değil cezaevinde buluyor” diyen Baş "Bize anlatılan neydi; eleştirel düşünce, sorgulayarak öğrenme… Hep bu anlatıldı. Bütün pedagoglar, öğretmenler bunu bize lanse ettiler ama Türkiye'de eleştirdiğin ve sorguladığın zaman kendini akademide değil cezaevinde buluyorsun. Dolayısıyla Türkiye'de gençliğin her meselede dayak yediği, dövüldüğü bir pozisyon var. Bu, özellikle son 5 yılda inanılmaz artış göstermiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

"Türk gençliği olarak başkalarının ihtiraslarını hayata geçirmek için bir fonksiyon icra eden insan değil, kendi geleceğini şekillendiren insanlar olmak zorundayız." diyen Baş bunun için Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'ni işaret etti.

'SAYIN BAKAN TÜRKİYE'YE ADALETİ GETİRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı atamlarına değinen Baş, özellikle Adalet Bakanlığı'ndaki değişimin ciddi ses getirdiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve atandıktan hemen sonra bir televizyon yayınına katıldığını hatırlatan Baş "Sayın Bakan Türkiye'ye adaleti getireceğini söyledi. Şimdi izlerken şunu gördüm. Türkiye'ye adalet getirme yetkisi bir Adalet Bakanındaysa Türkiye'de adaletin olmayışı da daha önceki Adalet Bakanlarının sorumluluğunda olmalı. Türkiye'yi sanki 20 küsur yıldır başkaları yönetiyor ve yeni bir seçim olmuş, bu seçimin sonucunda bazı koltuklar değişmiş. O koltuklara oturanlar Türkiye'ye bir şeyler getireceklerini iddia ediyorlar!" değerlendirmesi yaptı.

'BİZE SÜREKLİ CEZALANDIRILACAĞIMIZ ANLATILIYOR'

Akın Gürlek'in sürekli olarak suçun ve suçlunun cezalandırılmasından bahsettiğini dile getiren Baş, "Bizi yönetenlerin algı ve düşünce dünyası sürekli cezalandırılacağımızı bize anlatılıyor. Farkında mısınız?" diye sordu.

Vatandaşların son bir yıldır her konuda cezalandırılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Hüseyin Baş, Türkiye'de öğrencilerin adalet, emeklilerin, evde oturan, çocuğuna bakmak mükellefiyetinde olan hanımların, işçilerin adalet beklediğini belirterek "Ama hiç kimse bunların adaletini önemsemiyor. Bu ülkeye adaleti getirmemiz lazım! Adaletin olmadığı bir devletin ayakta kalma şansı yoktur. Öncelikle bu ülkede adalet tesis edilmeli. Çok doğru. Ama bu kadar adaletsizliğin sorumlusu kimdir diye sorarsak cevap nedir? Yıllardır bu ülkeyi yöneten insanların adaleti tesis edememesidir. Yıllardır adaleti tesis edemeyenlerin bugünden sonra adalet getirmesi, getirmesini beklemek bizim için saflık olur." değerlendirmesi yaptı.

'ATATÜRK GİBİ GENÇ OLMAMIZ LAZIM'

'Bir genç nasıl olmalı?' sorusuna yanıt veren Hüseyin Baş "En basitinden örnek vereyim; yıl 1908 27 yaşında Trablusgarp'ta, yıl 1911 30 yaşında Balkanlarda, yıl 1914 1. Dünya Savaşı'nda, 1915'te 34 yaşında Çanakkale'de. 34 yaşında Çanakkale'de dünyayı dize getiren, 19'da 38 yaşında Samsun'a çıkıp 1920'de 39 yaşında Meclis açan adam.... İşte bir genç böyle olmalıdır. Bizim Atatürk gibi genç olmamız lazım" yanıtı verdi.