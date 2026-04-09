Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP’nin erken seçim gündemi kapsamında siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler sürerken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Baş, CHP’ye dolaylı olarak seslenerek, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı gerçek tepkinin farklı bir noktadan başlaması gerektiğini savundu.

Hüseyin Baş, iktidarın kurduğu “Terörsüz Türkiye” masasından kalkılmadan yapılan erken seçim ve ara seçim girişimlerinin etkisiz kalacağını belirtti. Muhalefetin önce bu zemine itiraz etmesi gerektiğini ifade eden Baş, mevcut yöntemin sonuç üretmeyeceğini söyledi.

Hüseyin Baş sosyal medya hesabından:

"İktidarın antidemokratik uygulamalarına tepki göstermek istiyorsanız ilk iş olarak iktidarın kurduğu Terörsüz Türkiye masasından kalkmanız gerekirdi. Bunu yapmayıp ara seçim ile ondan demokrasi dilenmek akıntıya karşı kürek çekmekten öteye geçmeyecektir" dedi