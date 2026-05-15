Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. Ak Parti'nin temel gündeminin uluslararası meşruiyet sağlamak olduğunu söyleyen Baş, "Bugün Ak Parti'nin MYK üyelerinden biri Mesut Özil. Bu beyefendi Türkiye'nin milli takımında oynamadı. Ak Parti, Mesut Özil'i MYK'ya yazdığında fazladan tek bir oy almadığını biliyor" dedi. Bunun "güçsüzlük ve kaybetmişlik" hissiyle yapıldığını vurguladı.

Ak Parti'nin otoriterliğini vurgulayarak CHP'nin butlan ihtimaliyle karşı karşıya olabileceğini belirtti fakat Ak Parti'nin, bu hamlenin kendisine zarar vereceğini bildiği için bu ihtimalin zayıf olduğunu söyledi. 2017'de mühürsüz oyların geçerli kılındığını hatırlatarak Ak Parti'nin kazandığı seçimlerin adil olmadığına inandığını ifade etti.

Ekonomik meselelerin çözümüne de değinen Baş, problemlerin çok katmanlı şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi. "Önümüzdeki kış kıtlık bizi bekliyor" diyen Baş şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçi üretmiyor, hayvancı üretmiyor, para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Az sayıdaki ürün çok pahalıya satılacak. Çiftçi kredi alıyor. Başka gelir kalemi yok. Ürünümü 10 liraya satarak borcumu kapatırım diyor fakat devlet 7 buçuk liraya satıyor. 5 buçuğa tüccara satıyor. Banka gidiyor haciz koyuyor. Zengin de o tarlayı alıyor, imar bekliyor."

Yasalara göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inin tarıma ayrılması gerektiğini fakat bunun hiçbir zaman yapılmadığını vurgulayan Baş, üretim araçlarının devlet tarafından satıldığı için devletin kendisinin üretim yapamadığını söyledi. "Tekel, zarar ettiği için satıldı. İşletemiyor musun? Kâr ettir" dedi. “Sümerbank'ı Tekel'i yönetemeyen adam devleti yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Varlık barışını "yokluk barışı" olarak tanımlayan Baş, "bu aslında isim oyunu. Bende yok para getirin diyor. İktidar bu ortamda yüzde 40 oy alamaz. En yüksek oy aldıkları emeklilerin hiçbiri iktidara oy vermeyecek, bunu açık açık söylüyorlar. İşçi vermeyecek, memur vermeyecek. Biraz piyasayı rahatlatmadan seçime gidemez" diyerek varlık barışının bu nedenle getirildiğini savundu. "İktidar 24 yıldır varlıklı insanlarla barışıyor, yoksul insanla barışmıyor" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin "yeni Dubai" yapılacağı sözlerine de vurgu yapan Baş, "Dubai demokratik bir yer değil. Bize ne anlatılıyor' sorusunu sordu. ABD’nin İran’a açtığı savaşın aslında Çin’e açıldığını söyledi: “Son yıllarda dolar zayıflamıştı. Bunun temel sebebi Çin’in oluşturduğu ticari alandaki ataktı. Dünya’da bir fikir değişti. Venezuela da Çin’e petrol satıp karşılığında Çin parası alıyordu. Temel sebep petrol değil” dedi.