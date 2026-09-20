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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, vatandaşlara sorunların çözümünün mümkün olduğunu anlattıklarını ifade etti.

Daha güçlü, müreffeh ve adil bir Türkiye’nin mümkün olduğunu belirten Baş, Türkiye’nin geleceğine inanan bir kadro olduklarını kaydetti.

BTP ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Baş, ülke için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.