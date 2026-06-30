Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik göstergeler üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Baş, TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 759 TL olduğunu, İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedelinin ise 40 bin 453 TL seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu belirten Hüseyin Baş, mevcut ücret düzeyiyle temel ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığını savundu.

"TEK BİR ÇÖZÜM SÖZÜ BİLE YOK"

Paylaşımında hükümeti eleştiren Baş, "Bu maaşla ne karın doyuyor ne kira ödeniyor. Bu tabloya hükümetin değil çözümü tek bir sözü bile yok." ifadelerini kullandı.