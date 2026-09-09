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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir’in işgalden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Baş, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşunun yalnızca bir şehrin işgalden kurtarılması olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bu tarihin Anadolu’nun bağımsızlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“TOPYEKÛN ZAFERİN TESCİLİDİR”

Hüseyin Baş paylaşımında, İzmir’in kurtuluşunun tüm Anadolu’nun bağımsızlığa kavuşmasının ve emperyalizme karşı kazanılan topyekûn zaferin tescili olduğunu ifade etti.

İzmir’in 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgalin ardından yeniden vatan kılındığını belirten Baş, bağımsızlık mücadelesinde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle andı. Baş, mesajının sonunda “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

BTP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada da 9 Eylül’ün, Türk milletinin esareti kabul etmeyen iradesinin tarihi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İzmir’in 9 Eylül 1922’de işgalden kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğu belirtildi.

İzmir’in kurtuluşuyla birlikte Millî Mücadele’nin askeri zaferinin kesinleştiği ve Türk milletinin kendi vatanında hür ve bağımsız yaşama iradesinin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

BTP açıklamasında, 9 Eylül zaferinin vatanın bütünlüğü, milli egemenlik ve tam bağımsızlığın vazgeçilmez olduğunu gösterdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

BTP, İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Millî Mücadele’nin bağımsızlık ruhunu yaşatmaya ve tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmaya devam edeceğini bildirdi.