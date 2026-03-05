Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon’da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Baş, programın ardından yaptığı konuşmada uluslararası gelişmeler ve küresel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'ABD’NİN HEDEFİ DOLARIN HAKİMİYETİ'

Baş, ABD’nin küresel ticarette doların rezerv para olarak kalmasını istediğini öne sürdü. IMF’nin para sepetinde doların kullanım oranının son yıllarda önemli ölçüde düştüğünü belirten Baş, bu süreçle birlikte ABD’nin daha agresif bir politika izlediğine işaret etti.

Baş, bazı ülkelerin ticarette kendi para birimlerini kullanma arayışının Washington yönetimini rahatsız ettiğini iddia ederek, bu durumun uluslararası gerilimleri artırdığını söyledi.

'ASYA’DAKİ GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR'

Konuşmasında Çin’in yükselişine de değinen Baş, ABD’nin özellikle enerji kaynakları nedeniyle İran ve Venezuela’ya karşı sert tutum sergilediğini belirtti.

Çin’in artan enerji ihtiyacının büyük bölümünün bu ülkelerden karşılandığını belirten Baş, küresel güç dengelerinde değişim yaşandığını ifade etti.

'KRİZİN NEDENİ NÜKLEER PROGRAM DEĞİL'

İran’a yönelik tartışmalara da değinen Baş, sorunun yalnızca nükleer faaliyetlerle açıklanamayacağını savundu.

Baş, “Bugün İran anahtarını Trump’a verse bile bu iş bitmez. Kriz, ABD’nin küresel hegemonyası ve doların dünya ticaretindeki konumuyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Baş, "ABD düğmeye bastı. Bütün dünyayı olağanüstü derecede kaosa sürüklüyor. Yanında bir de tabii ki İsrail'le ortaklaşa idealleri var. O da ‘Büyük Orta Doğu Projesi’ dediğimiz İsrail'in genişlemeci ve katliamcı politikası" dedi.