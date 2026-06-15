Bursa programı kapsamında Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (RUMELİSİAD) ziyaret ederek iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Baş, ziyarette Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı, devlet-millet ilişkisi ve Balkanlarla olan kültürel bağlara değindi.

"DEVLET DEDİĞİNİZ MİLLETTİR"

Toplantıda devlet anlayışına ilişkin görüşlerini paylaşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, devlet ve millet kavramlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Baş, "Devleti toplum olarak tanımlarım. Türkiye’de bu anlayış son yıllarda biraz farklılaşmıştır. Devlet ve millet ayrı kavramlarmış, devlet milletin sahibiymiş gibi bir yönetim ve işleyiş anlayışı ortaya çıkmıştır. Ben buna bütünüyle karşıyım. Çünkü devlet dediğiniz millettir ve devletin sahibi de millettir. Şeyh Edebali’nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu da bunun bir başka ispatıdır. Velhasıl, biz de bu köprüyü görmek adına bir siyasi yolculuk yapıyoruz." dedi.

"EKONOMİ DENGESİNİ KAYBETMİŞ DURUMDADIR"

Türkiye ekonomisinin uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Hüseyin Baş, döviz politikaları, üretim maliyetleri ve vatandaşın alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, "Piyasada mali açıdan ciddi bir zorluk ve problem bulunmaktadır. Üstelik bu sorun çözülememektedir. Normal şartlarda kriz dediğimiz süreç bir yıl, belki iki yıl sürer; en fazla üç yıl sürsün diyelim ancak Türkiye belki de on yıldır derin bir krizin içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Döviz kurunun baskılanmasının ihracatçılar açısından rekabet gücünü azalttığını belirten Baş, mevcut ekonomik tablonun hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığını dile getirdi.

MİLLİ EKONOMİ MODELİ VURGUSU

Konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya konulan Milli Ekonomi Modeli'ne de değinen Hüseyin Baş, modelin küresel ekonomik sistemden farklı bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Baş, "Millî Ekonomi Modeli, mevcut ekonomik anlayışlardan farklı bir perspektif ortaya koymaktadır" diyerek modelin temel unsurlarından birinin ülkeler arasındaki ticaretin milli para birimleri üzerinden gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

"DEVLET PİYASAYA YATIRIMCI VE VATANDAŞ LEHİNE MÜDAHİL OLMALI"

Türkiye'de yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Hüseyin Baş, yerli yatırımcıların yurt dışına yönelmesinin dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Baş, "Devlet piyasaya yatırımcı ve vatandaş lehine müdahil olmalı" diyerek yatırımcıyı teşvik edecek politikaların daha etkili hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Sanayi üretiminin artırılması ve yatırımcının önünün açılmasının ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olduğunu belirten Baş, devletin üretim ve yatırım süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

HÜSEYİN BAŞ RUMELİ PARKI'NI GEZDİ

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke tarafından karşılanan Hüseyin Baş, görüşme öncesinde derneğin bünyesinde bulunan Rumeli Parkı'nı ziyaret etti. Baş, Balkan coğrafyasındaki Türk-İslam ve Osmanlı eserlerinin minyatürlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının açılışında konuşan Hüseyin Baş, Türkiye'nin kültürel kimliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye aslında bir Balkan ülkesidir. Biz ne tam anlamıyla bir Avrupa ülkesiyiz ne de bir Ortadoğu ülkesi. Müziğiyle, kültürüyle, mimarisiyle, sanatıyla ve insan yaşayış biçimiyle yoğun bir Balkan esintisi taşımaktayız" dedi.

RUMELİSİAD'DAN BALKANLAR VE EKONOMİ VURGUSU

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ise derneğin ekonomik büyüklüğüne ve Balkan ülkeleriyle kurduğu ilişkilere dikkat çekti. Evke, "Toplamda 60 bin çalışanı istihdam eden ve yıllık ticaret hacmi 2,5 milyar doları bulan, 330 üyeden oluşan bir derneğiz. Bünyemizde sanayiciler, inşaatçılar, tekstilciler, mobilyacılar ve daha birçok sektörden temsilciler bulunmaktadır. Toplam 36 farklı sektörde hizmet veren üyelerimiz vardır. Balkanlara yönelik hissiyatımız yalnızca ekonomik değildir; kültürel boyutu da vardır. Ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda Balkanlarla ciddi temas hâlindeyiz" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ YAPILDI

Ziyaretin sonunda RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke tarafından Hüseyin Baş'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhacirler, kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır" sözünün yer aldığı plaket ile Balkan göçlerini konu alan "Ölüm ve Sürgün" kitapları hediye edildi.

Hüseyin Baş da Murat Evke'ye Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli kitabını takdim etti.